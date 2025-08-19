Mediadores aguardam resposta de Israel à nova proposta de cessar-fogo em Gaza

Os mediadores aguardam nesta terça-feira (19) a resposta de Israel à nova proposta de cessar-fogo em Gaza, um dia após o Hamas aceitá-la e mostrar disposição para iniciar outro ciclo de negociações para acabar com quase dois anos de guerra.

As duas partes beligerantes tiveram diálogos indiretos intermitentes ao longo dos 22 meses de conflito, que resultaram em duas breves tréguas e na libertação de reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos, mas não conseguiram alcançar um acordo para um cessar-fogo duradouro.

Os esforços foram mediados por Egito e Catar, com o apoio dos Estados Unidos. A nova proposta prevê uma trégua de 60 dias e a libertação dos reféns em duas etapas.