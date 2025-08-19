Assine UOL
‘Sem respeito total’ à segurança dos russos, não há acordo, diz chanceler

Bombeiro tenta apagar fogo em carros após ataque ucraniano na cidade russa de Belgorod
Bombeiro tenta apagar fogo em carros após ataque ucraniano na cidade russa de Belgorod Imagem: Divulgação do governo russo - 30.dez.23/via Reuters

O chanceler da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou hoje que qualquer acordo de paz na Ucrânia deverá levar em consideração "os interesses de segurança" de Moscou, um dia após a reunião em Washington entre Volodimir Zelensky e Donald Trump.

"Sem respeito pelos interesses de segurança da Rússia, sem respeito total pelos direitos dos russos e dos falantes de russo que vivem na Ucrânia, não se pode falar de acordos de longo prazo", disse Lavrov ao canal de TV estatal Rossiya 24.

O ministro também mencionou a possibilidade de um encontro em breve entre Putin e Zelensky, mas destacou que a reunião deverá ser preparada "minuciosamente".

