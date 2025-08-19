Nem homens, nem estresse: comunidades 100% femininas florescem na China

"Um espaço 100% feminino é reconfortante. Entre mulheres, falamos mais facilmente de certas coisas", como relações amorosas ou feridas emocionais, afirma Zhang Wenjing, de 43 anos. "Na presença de um homem, prestamos mais atenção ao nosso comportamento", acrescenta Chen Fangyan, de 28 anos.

As participantes pagam 30 iuanes (cerca de 21 reais) por noite, e depois 80 iuanes (59 reais) a partir do quarto dia, neste lugar chamado "O Universo Imaginário de Keke", apelido da fundadora, Chen Yani, de 30 anos.

"Durante minhas experiências profissionais e empresariais, fui assediada por homens ao ponto de não conseguir trabalhar normalmente", relata, acrescentando que foi então que começou a pensar "em um lugar onde não existisse essa apreensão".

Assim, reformou esta casa situada em Lin'an, na província de Zhejiang, no leste do país, e organiza, através da rede social Xiaohongshu (o Instagram chinês, também conhecido como RedNote), uma estadia em sua casa durante o Ano Novo Chinês.

Doze mulheres comparecem para escapar das perguntas intrusivas de seus pais durante as festas, já que na China a pressão para se casar antes dos 30 anos é especialmente forte. "Em família, as mulheres frequentemente precisam cuidar dos avós, filhos e da limpeza. Sem contar as responsabilidades no trabalho", aponta Chen Yani.

"Elas precisam de um lugar onde não sejam obrigadas a desempenhar um papel", destaca.