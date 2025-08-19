Netanyahu acusa Macron "de alimentar o fogo antissemita"

A Presidência francesa, por sua vez, respondeu ao líder israelense que "a análise de que a decisão da França de reconhecer o Estado da Palestina em setembro explica o aumento da violência antissemita na França é equivocada, abjeta e não ficará sem resposta".

Acrescentou que Macron tomou conhecimento do conteúdo da carta através da imprensa e que responderá a Netanyahu por meio de outra missiva.

Por sua vez, o ministro francês de Assuntos Europeus, Benjamin Haddad, disse ao canal BFMTV que a França não "tem lições a receber na luta contra o antissemitismo".

"Gostaria de dizer de maneira muito clara e firme que esse tema do antissemitismo, que envenena nossas sociedades europeias, não pode ser instrumentalizado", afirmou.

Netanyahu acrescentou que "desde suas declarações públicas atacando Israel e apontando o reconhecimento de um Estado palestino, (o antissemitismo) aumentou".

"Após o ataque selvagem do Hamas contra o povo israelense em 7 de outubro de 2023, extremistas pró-Hamas e radicais de esquerda lançaram uma campanha de intimidação, vandalismo e violência contra os judeus em toda a Europa", uma campanha que "se intensificou na França" sob o mandato de Macron, assinala o primeiro-ministro israelense.