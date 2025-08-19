ONU denuncia número recorde de mortes de trabalhadores humanitários em 2024

Além dos mortos, 308 trabalhadores humanitários ficaram feridos, 125 foram sequestrados e 45 detidos no ano passado.

"Um único ataque contra um colega humanitário é um ataque contra todos nós e contra as pessoas a quem servimos", declarou Tom Fletcher, subsecretário-geral para Assuntos Humanitários da ONU.

"Os ataques nesta escala, sem qualquer responsabilização, são uma acusação vergonhosa contra a inação e a apatia internacionais. Como comunidade humanitária, exigimos, novamente, que aqueles com poder e influência atuem pela humanidade, protejam os civis e os trabalhadores humanitários e responsabilizem os perpetradores", acrescentou.

Os números provisórios do banco de dados de segurança dos trabalhadores humanitários mostram que, até 14 de agosto deste ano, 265 trabalhadores humanitários foram assassinados.

A ONU reiterou que os ataques contra trabalhadores e operações humanitárias violam o direito internacional humanitário e prejudicam os meios de sobrevivência que sustentam milhões de pessoas bloqueadas em zonas de guerra e desastre.