Palmeiras anuncia contratação do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira (19) a contratação do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians e que estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, que chega para concorrer na posição com o experiente Weverton.

O goleiro de 26 anos, que também tem passagens pelas categorias de base de Flamengo e Internacional, fez apenas três jogos pelo Forest na temporada passada, dois pela Copa da Inglaterra e um pela Copa da Liga Inglesa.

O jogador "firmou vínculo com o Verdão por cinco temporadas, até 31 de julho de 2030", informou o clube paulista em nota.