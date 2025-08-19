Paz, uma perspectiva distante para os ucranianos apesar das negociações com EUA

Na segunda-feira (18), o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e Trump se reuniram com os aliados europeus de Kiev para apresentar uma frente unida e impulsionar uma cúpula com o presidente russo Vladimir Putin para pôr fim a uma invasão que já entra em seu quarto ano.

A reunião terminou com Trump pressionando por um encontro bilateral entre Putin e Zelensky, que destaca que o conflito só pode ser resolvido por meio de conversas entre líderes.

Em Kramatorsk, a cidade ucraniana mais importante ainda sob controle de Kiev na região oriental de Donetsk, Vitali se mostra categoricamente contra a possibilidade de uma reunião entre os dois chefes de Estado.

"Não se deve negociar com um criminoso internacional nem fazer qualquer concessão a ele, porque não é confiável", ressalta.

- "De mal a pior" -

A invasão russa da Ucrânia, lançada pelo Kremlin em fevereiro de 2022, desencadeou os combates mais sangrentos na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com dezenas de milhares de mortos e milhões de deslocados.