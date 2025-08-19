Peruana é presa em Bali por tentar passar com cocaína em brinquedo sexual

Os oficiais encontraram 1,4 kg de cocaína, em parte disfarçados em um brinquedo sexual introduzido em sua vagina. Também a acusaram de transportar dezenas de comprimidos de êxtase.

A peruana confessou à polícia que havia sido contratada para transportar a droga até a Indonésia por um homem que conheceu em abril na dark web, em troca de 20.000 dólares (108 mil reais).

A Indonésia possui uma das legislações mais severas do mundo em matéria de tráfico de drogas, incluindo a pena de morte para traficantes.

Mais de 90 estrangeiros estão atualmente detidos no país e condenados à morte por tráfico de drogas, segundo o Ministério de Imigração e Serviços Correcionais.

Em julho, um tribunal de Bali condenou uma argentina a sete anos de prisão por tentar introduzir na ilha 244 gramas de cocaína em um preservativo escondido em sua vagina.

As últimas execuções de condenados à morte por tráfico de drogas ocorreram em 2016, quando foram executados um indonésio e três nigerianos.