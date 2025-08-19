Petróleo fecha em baixa diante da perspectiva de paz entre Rússia e Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, cujo país invadiu a Ucrânia em 2022, sugeriu organizar uma reunião bilateral com Zelensky, segundo fontes familiarizadas com o tema.

Trump, enquanto isso, se disse disposto a fornecer apoio aéreo como garantia de segurança à Ucrânia em caso de um acordo de paz com a Rússia, mas descartou qualquer presença militar americana no terreno, o que recairia nos europeus.

No mercado "existe certa esperança ou euforia (...) diante da possibilidade de um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia", declarou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group.

"Se isto ocorrer, significa que serão relaxadas todas as severas sanções impostas à Rússia pelos Estados Unidos e pela União Europeia", acrescentou.

Carsten Fritsch, do Commerzbank, afirmou que as ameaças de Trump de sanções adicionais à Rússia caso não a paz não seja alcançada "não se materializaram até agora".

"O próximo passo importante é ver algo concreto, não só manchetes", disse Schork