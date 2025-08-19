Presidente do México nega acordo com a DEA para projeto conjunto

Segundo o boletim divulgado no site oficial da DEA, participam deste programa "investigadores mexicanos com autoridades americanas, promotores, funcionários da defesa e membros da comunidade de inteligência".

Sheinbaum afirmou, no entanto, que só foi acertado com esta instituição um treinamento de policiais mexicanos no Texas e está por ser concluído um acordo na área de segurança com o Departamento de Estado.

"Qualquer comunicação conjunta se faz de forma conjunta. Nós não validamos algo emitido por parte de uma instituição do governo dos Estados Unidos que não tenha sido perguntado ao governo do México", insistiu a presidente.

O objetivo do 'Proyecto Portero', segundo o comunicado, "é desmantelar os 'guardiões' dos cartéis, agentes que controlam os corredores de contrabando" na fronteira comum, que são "essenciais para as operações" das quadrilhas de narcotraficantes.

"A DEA está tomando medidas decisivas para enfrentar os cartéis que estão assassinando americanos com fentanil e outros venenos", destacou o administrador da DEA, Terrance Cole, no comunicado.

O governo do presidente americano, Donald Trump, tem pressionado o México com ameaças tarifárias para que redobre os esforços no combate ao tráfico de drogas.