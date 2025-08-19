Putin sugeriu Moscou para reunião com Zelensky, mas ucraniano recusou

Uma fonte diplomática próxima dos diálogos disse que líderes europeus haviam dito a Trump que a sugestão de Putin "não parecia uma boa ideia".

Após a reunião de cúpula realizada na segunda-feira na Casa Branca entre os líderes alemão, francês, finlandês, italiana e do Reino Unido, Trump disse que o passo seguinte para deter a guerra seria um encontro cara a cara entre Putin e Zelensky.

Nas últimas semanas, o líder ucraniano tem dito reiteradamente que está pronto para conversar com Putin para pôr fim à invasão ao seu país, que já custou dezenas de milhares de vidas e forçou milhões a se deslocarem.

Durante o telefonema de segunda-feira, Putin disse a Trump que estava aberto à "ideia" de diálogos diretos com a Ucrânia, informou o assessor do Kremlin Yuri Ushakov, citado pela imprensa estatal russa.

Nesta terça (19), o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que qualquer reunião entre os presidentes da Rússia e da Ucrânia precisaria ser preparada "muito cuidadosamente".

Enquanto isso, a Suíça informou mais cedo que garantiria a imunidade de Putin se ele fosse ao país para diálogos de paz sobre a Ucrânia, apesar da ordem de prisão contra ele emitida pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).