Quase 400 mortos no Paquistão pelas chuvas de monção

Enquanto isso, continuam as operações para tentar encontrar os corpos enterrados sob a lama e os escombros.

Gul Hazir, um habitante da vila de Bar Dalori, contou à AFP que a água da chuva veio de dois lados e cercou a vila.

"Foi como nos filmes apocalípticos, ainda não acredito no que vi", disse ele. "Nem sequer foi a água que nos atingiu primeiro, mas sim rochas e pedras, que caíram massivamente sobre nossas casas", acrescentou.

Os moradores locais, privados de eletricidade, tentaram nas últimas horas encontrar seus entes queridos usando qualquer coisa: pás, martelos, telefones celulares...

Alguns, como Saqib Ghani, chegaram até a procurar com as próprias mãos. O corpo do pai foi encontrado, mas ele continua procurando outros membros da família, presos sob a lama trazida pela chuva.

stm-sbh/cgo/avl/hgs/dd/aa