Sánchez alerta sobre 'horas difíceis' no combate aos incêndios na Espanha

Esta é sua segunda visita à área destes incêndios que causaram quatro mortes e, como na primeira, no domingo na Galícia, reiterou que buscará "um pacto de Estado diante da emergência climática".

"A emergência climática se agrava a cada ano, é mais recorrente a cada ano e se aceleram os [seus] efeitos a cada ano", sobretudo "na Península Ibérica", argumentou.

Após 16 dias com temperaturas na casa dos 40ºC em muitos pontos do país, os termômetros caíram nesta terça-feira em toda a Espanha, com o aumento da umidade em muitas regiões, o que deve facilitar o trabalho dos bombeiros, apoiados por soldados e agentes de muitos outros países.

De acordo com estimativas do Instituto de Saúde Carlos III, 1.149 pessoas morreram de causas relacionadas à onda de calor que se estendeu de 3 a 18 de agosto no país.

- "Evolução favorável" -

Com a redução da umidade do ar, da vegetação e do solo, e ao diminuir o limiar para que um material se inflame, as ondas de calor transformam a vegetação em um combustível extremamente inflamável, o que complica ainda mais o controle e a extinção das chamas.