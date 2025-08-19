São Paulo vence Atlético Nacional nos pênaltis e vai às quartas da Libertadores

O São Paulo avançou para as quartas de final da Copa Libertadores-2025 nesta terça-feira (19) ao derrotar o colombiano Atlético Nacional por 4 a 3 nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 nos 90 minutos.

O gol de André Silva aos três minutos colocou o clube paulista na frente neste jogo de volta, no estádio do Morumbi, em São Paulo, e um pênalti convertido por Alfredo Morelos no segundo tempo (70') deixou tudo igual, levando a decisão para os pênaltis. O jogo de ida, na semana passada em Medellín, havia terminado empatado em 0 a 0.

O colombiano Edwin Cardona foi expulso aos 70 minutos por receber o segundo cartão amarelo.