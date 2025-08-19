Seis cabeças humanas são encontradas em estrada no centro do México

As cabeças encontradas em Tlaxcala são de seis homens, informou o Ministério Público em suas redes sociais, anunciando a abertura de uma investigação para identificar os responsáveis pelo crime.

Segundo informações da imprensa, no local teria sido encontrado um panfleto que atribui as decapitações a um acerto de contas entre quadrilhas que atuam no roubo de gás.

Embora em Puebla e Tlaxcala tenha sido detectada a presença de quadrilhas que operam no tráfico de drogas e de combustíveis, até agora os dois estados tinham se mantido livres de episódios de violência como este.

No entanto, nos últimos meses foi reportada a descoberta de corpos na fronteira entre as duas regiões.

Fatos assim se tornaram frequentes há mais de uma década em estados do norte e da costa do Pacífico mexicano, onde atuam quadrilhas de narcotraficantes.

Em 30 de junho passado, foram localizados 30 corpos, cinco deles decapitados em uma rodovia de Sinaloa (noroeste).