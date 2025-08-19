Sem descanso, Swiatek estreia com vitória nas duplas mistas do US Open

Horas depois de ter sido campeã do WTA 1000 de Cincinnati, a tenista polonesa estreou com vitória nesta terça-feira (19) no renovado torneio de duplas mistas do US Open.

Após viajar à noite em um voo particular até Nova York, Swiatek, jogando ao lado do norueguês Casper Ruud, venceu os americanos Madison Keys e Frances Tiafoe por 2 sets a 0, com parciais de 4-1 e 4-2, sob um sol escaldante na quadra principal de Flushing Meadows.

A estrela polonesa ainda não teve tempo de comemorar o primeiro título em Cincinnati, vencendo uma intensa final de quase duas horas contra a italiana Jasmine Paolini. "Sinceramente, os últimos dois dias pareceram que foram um só, mas estou muito feliz de estar aqui", admitiu Swiatek, que só conseguiu fazer um treino com Ruud.