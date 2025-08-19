Surto de legionelose em Nova York provoca cinco mortes

Um surto de legionelose em Nova York matou cinco pessoas e provocou a hospitalização de outras 14, informaram as autoridades de saúde na segunda-feira.

"O Departamento de Saúde da cidade de Nova York investiga um grupo de casos de legionelose em Central Harlem", afirma um comunicado divulgado pelo governo.

"Até 18 de agosto, foram registrados 108 casos confirmados, cinco mortes e 14 internações em curso", acrescenta a nota.