Trump considera apoio aéreo à Ucrânia viável como parte das garantias de segurança

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta terça-feira (19), que o apoio aéreo dos Estados Unidos e as tropas terrestres europeias poderiam fazer parte das garantias de segurança para a Ucrânia, enquanto alertou para uma situação "difícil" caso as conversas entre Moscou e Kiev fracassem.

"Quando se trata de segurança, estão dispostos a colocar pessoas no terreno", disse Trump à Fox News, se referindo aos aliados europeus com quem se reuniu na Casa Branca, na segunda-feira (18), junto com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Estamos dispostos a ajudá-los com as coisas, especialmente, provavelmente, se falarmos de apoio aéreo, porque ninguém tem o tipo de coisa que nós temos", afirmou Trump.