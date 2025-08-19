Vélez elimina Fortaleza e vai às quartas da Libertadores

O argentino Vélez Sarsfield se tornou o primeiro time a se classificar para as quartas de final da Copa Libertadores-2025 nesta terça-feira (19), após derrotar o Fortaleza por 2 a 0 em Buenos Aires, antes do início dos jogos Racing-Peñarol e São Paulo-Atlético Nacional.

O time comandado pelo técnico Guillermo Barros Schelotto derrotou o Leão com gols de Maher Carrizo (8') e Tomás Galván (28') em meio a uma chuva torrencial na capital da Argentina, após um empate sem gols na semana anterior no Ceará.

O Fortaleza, do técnico Renato Paiva, sucumbiu a um time do Vélez que se manteve no ataque no primeiro tempo e resistiu aos ataques brasileiros no segundo.