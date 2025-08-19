Wall Street fecha em queda, cautelosa antes da reunião dos banqueiros centrais

"As perdas consideráveis registradas pelos grandes valores tecnológicos puseram o S&P 500 e o Nasdaq sob pressão", informaram os analistas da Briefing.com.

Após registrarem forte alta nas últimas semanas, as "Sete Magníficas", como são conhecidas as grandes empresas do setor tecnológico, fecharam em queda, como a gigante dos semicondutores Nvidia (-3,50%, a 175,64 dólares), Microsoft (-1,42%, a 509,77 dólares), Tesla (-1,75%, a 329,31 dólares) e Amazon (-1,50%, a 228,01 dólares).

O mercado americano mostra-se, assim, prudente sobre os resultados da conferência de Jackson Hole, no Wyoming, que reunirá muitos banqueiros centrais de todo o mundo ao final da semana.

O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, discursará neste evento na sexta-feira.

Powell deveria se mostrar "prudente quanto ao estado de saúde da economia [americana], visto que depois de sua última intervenção (...), os dados se deterioraram", afirmou Sarhan.

Embora "quase todo o mundo concorde em que o Fed deveria baixar seus juros (...), não resta nada além de determinar quando", acrescentou o analista.