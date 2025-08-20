1.391 jogos: Fábio, o goleiro que parou o tempo

Quando Fábio começava sua carreira, Vinícius Júnior e Rodrygo, astros do Real Madrid e da Seleção Brasileira, ainda não eram nascidos. Hoje, depois de 28 anos como profissional, ele se torna o jogador com mais partidas disputadas na história do futebol: 1.391... e contando!

Fábio Deivson Lopes Maciel também desafia outras marcas de longevidade: completará 45 anos em setembro, mas continua brilhando no Fluminense.

Na noite de terça-feira (19), na vitória do Tricolor por 2 a 0 sobre o América de Cali, que confirmou a classificação do time carioca para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o veterano goleiro foi homenageado no Maracanã por ter superado a marca de 1.390 jogos, que segundo o Guinness Book pertencia apenas ao ex-goleiro inglês Peter Shilton, ativo entre 1966 e 1997.