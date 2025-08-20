Antártida entra em fase crítica de mudanças aceleradas devido ao clima

A Antártida enfrenta uma série de mudanças "abruptas" que se reforçam mutuamente com consequências potencialmente catastróficas para todo o mundo, alertam pesquisadores em um estudo publicado nesta quarta-feira (20) na revista Nature.

Os cientistas, em sua maioria radicados na Austrália, destacam "o surgimento de evidências de mudanças rápidas" no ambiente antártico, como o recuo do gelo marinho, a desaceleração de uma corrente oceânica, o derretimento da camada de gelo e ameaças a algumas espécies, como os pinguins-imperadores.

"A Antártida mostra sinais preocupantes do ponto de vista do gelo, do oceano e dos ecossistemas. Algumas dessas mudanças abruptas serão difíceis de deter e terão efeitos para as gerações futuras", resume Nerilie Abram, pesquisadora da Universidade Nacional da Austrália e principal autora do estudo.