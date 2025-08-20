Botafogo enfrenta LDU de seu ex-técnico Tiago Nunes por vaga nas quartas da Libertadores

Mas o técnico de 45 anos, o único brasileiro a dirigir um time de fora do seu país na Libertadores, numa época em que os estrangeiros reinam absolutos no comando dos times brasileiros, está sedento por uma revanche.

"Esperamos fazer uma ótima partida em casa e buscar uma recuperação para nos classificarmos para as quartas de final", declarou o treinador. "Será um jogo equilibrado em Quito (...) estamos confiantes na classificação".

- Três dúvidas -

Após uma ótima campanha na fase de grupos, a LDU ainda sonha em chegar à final do torneio que conquistou em 2008, quando se tornou o primeiro e único time equatoriano a conseguir o feito. E foi numa decisão contra um time carioca, o Fluminense, em pleno Maracanã.

No entanto, com a vitória, o Botafogo manteve a calma e a confiança de que avançará rumo ao bicampeonato da Libertadores, um ano após derrotar o Atlético-MG por 3 a 1 na final em Buenos Aires.

Com casa cheia, a revanche será disputada no Estádio Rodrigo Paz a partir das 17h locais (19h de Brasília), com os árbitros argentinos Facundo Tello (central), Juan Belatti e Gabriel Chade.