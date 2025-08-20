Carolina do Norte faz preparativos para possíveis inundações do furacão Erin

Stein fez um apelo para que os moradores levem a sério as advertências das autoridades locais e deixem prontas malas com suficiente comida, água e suprimentos para cinco dias.

"Já preparamos três equipes rápidas de resgate aquático e 200 membros da Guarda Nacional em várias áreas costeiras, junto com botes, veículos e aeronaves", acrescentou.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês), Erin estava 560 km a sudeste da Carolina do Norte, com ventos máximos de 175 km/h, e é esperado um provável aumento de sua intensidade.

Na região de Outer Banks, que já está sob ameaça pelo aumento do nível do mar e a erosão, podem ser registradas ondas de até 6 metros.

Uma faixa significativa que se estende da costa da Carolina do Norte ao sul da Virgínia e as Bermudas foi declarada em vigilância pelo possível surgimento de uma tempestade tropical de baixa intensidade.

Além do risco de inundações na Carolina do Norte, quase toda a costa leste dos Estados Unidos está sob ameaça devido a fortes aumentos da maré.