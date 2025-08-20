China apresentará novos equipamentos militares em grande desfile em setembro

A China apresentará em um desfile em setembro uma série de novos equipamentos militares de fabricação nacional que refletem sua "grande capacidade" para "vencer uma guerra moderna", anunciaram fontes oficiais.

O evento, parte da celebração dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, contará com a presença do presidente Xi Jinping, que passará as tropas em revista na Praça Tiananmen (Paz Celestial), em Pequim, além de seu homólogo russo, Vladimir Putin, e outros líderes mundiais.

No dia 3 de setembro, o Exército chinês exibirá os equipamentos mais recentes, "que refletem a evolução da guerra moderna", afirmou o general Wu Zeke, funcionário da Comissão Militar do Estado, em uma entrevista coletiva.