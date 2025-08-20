China e India se comprometem a retomar voos após visita diplomática

China e Índia anunciaram a retomada dos voos diretos em uma nova aproximação bilateral após a visita à cidade de Nova Délhi do chefe da diplomacia de Pequim.

A visita à Índia do ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, também permitiu avanços na questão da disputa fronteiriça, a retomada dos vistos de turismo e o avanço do comércio.

Em uma reunião entre Wang e o conselheiro indiano de Segurança Nacional, Ajit Doval, os dois países concordaram em "explorar a possibilidade de avançar nas negociações para a demarcação da fronteira". Também definiram a reabertura de três mercados comerciais fronteiriços, segundo a agência estatal chinesa Xinhua.