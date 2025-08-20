Comandantes militares da Otan se reúnem para falar sobre garantias de segurança na Ucrânia

Os comandantes do Estado-Maior dos Exércitos da Otan se reúnem nesta quarta-feira (20) para abordar as possíveis garantias de segurança para a Ucrânia, como parte dos intensos esforços diplomáticos para acabar com a guerra iniciada pela Rússia há mais de três anos.

Os detalhes do encontro, que acontecerá por videoconferência, não foram divulgados.

A reunião acontece em meio ao frenesi diplomático impulsionado pela cúpula no Alasca entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, que aconteceu na semana passada e provocou a retomada das discussões para acabar com a guerra.