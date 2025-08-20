Demanda por 'motorhomes' nos Estados Unidos aumenta desmatamento na ilha de Bornéu, denunciam ONGs

"Os proprietários de RVs amantes da natureza ficarão horrorizados ao saber que sua paixão está colocando as florestas tropicais em risco de destruição", afirmou em um comunicado Sam Lawson, diretor da Earthsight.

"Os gigantes americanos dos RVs precisam sair dos anos 1980 e implementar os padrões mínimos de sustentabilidade que outras empresas americanas vêm aplicando há décadas", exigiu.

A Indonésia tem uma das taxas de desmatamento mais elevadas do mundo relacionadas à mineração, agricultura e corte de madeira, e é acusada de permitir que empresas operem em Bornéu com pouca supervisão.

A ilha de Bornéu possui uma das maiores extensões de floresta tropical do mundo e abriga orangotangos, macacos-narigudos, leopardos nebulosos e os menores rinocerontes do planeta, entre outras espécies.

As ONGs denunciaram que grandes extensões do habitat dos orangotangos em Bornéu foram "desmatadas para dar lugar a uma plantação de árvores de rápido crescimento".

Uma empresa indonésia de madeira compensada, identificada como PT Kayu Lapis Asli Murni, retirava a maior parte da lenha da floresta tropical nas áreas visitadas pelas organizações, metade da qual era exportada para as empresas americanas MJB Wood e Tumac Lumber em 2024, afirma o relatório.