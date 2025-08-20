EUA, Emirados Árabes e outros países pedem trégua no Sudão para conter a fome

Os países solicitaram às duas partes que permitam "pausas humanitárias que possibilitem o movimento de suprimentos essenciais nessas áreas e flexibilizem as barreiras para que os civis possam se movimentar sem perigo".

Reiteraram, ainda, "de forma urgente que o Direito Internacional Humanitário deve ser totalmente respeitado".

O Sudão foi devastado pela violência e pela fome desde que o Exército e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (FAR) entraram em guerra em abril de 2023.

Cerca de 25 milhões de pessoas no país enfrentam a fome extrema, e milhões viram seu acesso à ajuda essencial ser cortado, segundo as Nações Unidas.

Os Emirados Árabes foram acusados de apoiar as FAR, até mesmo permitindo a passagem de armas. E, recentemente, o Sudão acusou o país de ter contratado mercenários colombianos para lutar ao lado das FAR contra o Exército.

A declaração divulgada nesta quarta-feira também foi assinada por Egito, Arábia Saudita, Suíça, União Africana e pelas Nações Unidas, atores que trabalham juntos na frente diplomática diante da crise no país africano.