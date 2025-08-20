EUA envia navios de guerra para costa da Venezuela

Governantes dos países-membros do bloco esquerdista Alba criticaram hoje o destacamento militar dos Estados Unidos no Caribe e perto de águas venezuelanas, e se solidarizaram com Maduro diante das acusações de narcotráfico feitas por Washington.

"A mobilização militar americana em águas do Caribe, disfarçada de operações antidrogas, representa uma ameaça à paz e estabilidade da região", afirmou a aliança, criada em 2004 pelos então líderes de Cuba e Venezuela. O bloco pediu ao presidente da Colômbia uma reunião urgente de chanceleres da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Washington não reconhece as duas últimas reeleições presidenciais de Maduro e o acusa de liderar o chamado Cartel de los Soles, considerado uma organização criminosa.

Questionada sobre a possibilidade de enviar militares ao país, a Casa Branca disse na terça-feira que Trump usaria "todos os meios" para deter o narcotráfico.

"O presidente Trump foi muito claro e consistente, está preparado para usar todos os meios do poder americano para evitar que as drogas inundem nosso país e trazer os responsáveis à justiça", disse a secretária de imprensa de Trump, Karoline Leavitt. Ela descreveu o governo venezuelano como um "cartel do narcoterror".

"E Maduro, segundo a perspectiva desta administração, não é um presidente legítimo, é um líder fugitivo desse cartel que foi acusado nos Estados Unidos de tráfico de drogas para este país", acrescentou a porta-voz.