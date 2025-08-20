EUA envia três navios de guerra para costa da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou três navios de guerra para a costa da Venezuela sob a justificativa de intensificar o combate ao tráfico de drogas, indicou uma fonte familiarizada com a operação nesta quarta-feira (20).

O destacamento ocorreu depois de o governo de Trump aumentar para 50 milhões de dólares (273,6 milhões de reais) a recompensa por "informação que leve à prisão" do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, acusado pela justiça americana de supostos vínculos com o narcotráfico.

Os três navios equipados com sistema de mísseis guiados Aegis estão se dirigindo para águas do mar do Caribe próximas à Venezuela, disse a fonte, que pediu anonimato, à AFP.