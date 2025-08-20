Europa registra recorde de surtos de doenças transmitidas por mosquitos

A diretora do ECDC, Pamela Rendi Wagner, afirmou que a Europa está entrando em uma nova fase em que "uma alta transmissão, mais longa e mais intensa, das doenças transmitidas por mosquitos está se convertendo em uma nova realidade".

O mosquito capaz de transmitir o vírus da chikungunya, Aedes albopictus, já está estabelecido em 16 países europeus e 369 regiões, enquanto há uma década estava somente em 114 regiões, detalhou o ECDC.

A Europa registrou até o momento 27 surtos de chikungunya em 2025, um recorde para o continente.

Pela primeira vez, foi relatado um caso autóctone na região francesa da Alsácia, "um fato excepcional nesta latitude, o que destaca a contínua expansão para o norte do risco de transmissão", destacou a agência.

Até dia o dia 13 de agosto, oito países europeus haviam notificado 335 casos autóctones de infecção pelo vírus do Nilo Ocidental e 19 mortes, sendo a Itália o país mais afetado, com 274 infecções.

O ECDC pediu às pessoas nas zonas afetadas que se protejam contra as picadas de mosquitos usando repelente, vestindo camisas com mangas compridas e calças, além de redes mosquiteiras nas janelas e camas.