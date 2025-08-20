'Evento de violência extrema', afirma presidente do Olympique sobre caso Rabiot

"Roberto De Zerbi é treinador há 13 anos, Medhi Benatia está no futebol de alto nível desde que tem 22 anos e eu comecei no futebol profissional há 20 anos. Acho que nós três temos experiência suficiente para dizer que nunca tínhamos visto algo assim em um vestiário", acrescentou Longoria.

Na última sexta-feira, em jogo da primeira rodada do Campeonato Francês, o Olympique foi derrotado pelo Rennes por 1 a 0, sofrendo um gol nos acréscimos (90'+1), depois de ficar a maior parte do tempo com um jogador a mais. Os momentos após a partida foram muito tensos no vestiário da equipe e uma briga séria ocorreu entre Rabiot e Rowe.

Os dois jogadores foram afastados do elenco na segunda-feira, e na terça o clube anunciou que ambos estavam na lista de transferíveis.

Rowe, que chegou ao time de Marselha há um ano, já tinha encaminhada uma saída, mas a decisão de negociar Rabiot, que brilhou na temporada passada, a primeira pelo clube, foi uma grande surpresa.

"Vocês acham que eu, presidente do Olympique de Marselha, estou feliz por ter que chegar a este tipo de situação com um dos melhores jogadores da temporada passada, a quem apresentei como exemplo? Sinceramente, como clube, sofremos com a situação. Somos vítimas de uma situação, de uma briga sem limite, que é completamente inédita no mundo do futebol", declarou Longoria.

