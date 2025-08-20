Fed mais preocupado com risco inflacionário do que com desemprego nos EUA

O banco central americano conduz sua política monetária com base em dois objetivos simultâneos: uma inflação próxima a 2% no longo prazo e uma economia com pleno emprego. Para os membros que optaram por manter os juros em seu intervalo atual, de 4,25% a 4,50%, a inflação segue em nível demasiadamente alto, assim como a incerteza sobre a economia americana.

De modo geral, todos se mostraram cautelosos. Afirmaram que "monitorarão as informações futuras sobre as perspectivas econômicas" e expressaram disposição de "ajustar a postura econômica se surgirem riscos que possam frustrar os objetivos do Fed".

As taxas de referência permanecem inalteradas desde dezembro.

No entanto, a grande maioria dos investidores acredita que o Fed reduzirá os juros em sua próxima reunião, em meados de setembro, e os mercados já antecipam um corte de um quarto de ponto percentual, segundo o indicador publicado pelo CME FedWatch.

Quando os juros estão elevados, os créditos ficam mais caros e, com isso, caem o consumo e o investimento, reduzindo a pressão sobre os preços. Por outro lado, taxas mais baixas alimentam a dinâmica econômica.

Trump continua pressionando o Fed, e em particular seu presidente, Jerome Powell, para que reduza os juros.