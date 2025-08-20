Flamengo volta a vencer Inter (2-0) e vai às quartas da Libertadores

O Flamengo se classificou para as quartas de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira (20), ao vencer o Inter por 2 a 0 no jogo de volta das oitavas de final em Porto Alegre.
O uruguaio Giorgian de Arrascaeta abriu o placar aos 27 minutos para os visitantes no Estádio Beira-Rio, e Pedro ampliou na reta final (87').
O resultado garantiu a classificação do time carioca após uma vitória por 1 a 0 no jogo de ida, na semana passada, no Maracanã.
Campeão da Libertadores em 1981, 2019 e 2022, o Flamengo vai enfrentar na próxima fase o Estudiantes de La Plata, que eliminou o Cerro Porteño, do Paraguai, com um empate em 0 a 0 em casa, após uma vitória por 1 a 0 fora.
