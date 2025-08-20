Guatemala autoriza permanência de 161 mexicanos que fugiram de traficantes

"No total, 39 famílias foram entrevistadas e beneficiadas com este passe humanitário, além de receber atendimento interinstitucional" em uma aldeia do departamento de Huehuetenango, na fronteira com o México, disse o IGM em um comunicado.

Ao todo, são 92 adultos e 69 crianças, que "se deslocaram para a Guatemala devido aos conflitos que persistem no estado de Chiapas".

A maioria dos mexicanos permanece em um abrigo temporário habilitado no salão de usos múltiplos, mas outros foram acolhidos por moradores ou alugam moradias, acrescentou.

Na aldeia há vigilância da Polícia Nacional Civil e do Exército de Guatemala, pontuou o IGM.

Chiapas sofre com a violência ligada ao crime organizado que, nos últimos anos, causou o deslocamento de centenas de pessoas. Segundo analistas, os cartéis Jalisco Nueva Generación e Sinaloa disputam as rotas de tráfico de drogas na região.

Na sexta-feira, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, se comprometeu a fortalecer a segurança na fronteira com a Guatemala, em uma reunião com seu homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo.