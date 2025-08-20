Igreja sueca chega a nova localização, aonde foi trasladada para evitar desabamento

Uma histórica igreja de madeira vermelha chegou, nesta quarta-feira (20), ao seu novo lar na cidade ártica de Kiruna, na Suécia, após um traslado de dois dias devido à ampliação da maior mina subterrânea da Europa.

Todo o centro da cidade está sendo deslocado diante da ameaça de desabamento representada pelas escavações cada vez mais profundas da gigantesca mina de ferro da empresa LKAB.

Kiruna Kyrka, um templo luterano de 672 toneladas, inaugurado em 1912, considerado um dos edifícios mais belos do país, foi transportado por cinco quilômetros em reboques especiais, controlados remotamente por um técnico argentino.