Índia alcança 'marco' em energia limpa, mas carvão segue dominando

Na Índia, as fontes renováveis representam agora, anos antes do previsto, a metade da capacidade energética instalada, mas o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa segue dependendo em grande medida do carbono para a geração de eletricidade.

"Um marco no caminho da transição energética da Índia", disse o ministro de Energias Renováveis, Pralhad Joshi, depois que o país mais populoso do mundo publicou seus números em julho.

"Cinco anos antes" do previsto, celebrou, em referência à meta dessa nação do sul da Ásia até 2030 em virtude do Acordo de Paris e a um passo a mais da meta declarada de emissões zero até 2070.