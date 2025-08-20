Israel aprova convocação de 60.000 reservistas para tomar a Cidade de Gaza

O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, aprovou o plano para conquistar a Cidade de Gaza e ordenou a convocação de 60.000 reservistas, enquanto os mediadores continuam aguardando nesta quarta-feira (20) a resposta do governo do país a uma nova proposta de trégua no território palestino devastado.

O gabinete de segurança comandado pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, autorizou no início do mês um plano para a tomada militar da cidade e dos campos de deslocados adjacentes, assim como para assumir o controle de toda a Faixa, libertar os reféns e desarmar o movimento islamista palestino Hamas.

Os reféns foram sequestrados no ataque surpresa do Hamas em 7 de outubro de 2023. Desde então, a ofensiva israelense de retaliação provocou dezenas de milhares de mortes e um desastre humanitário denunciado pela comunidade internacional.