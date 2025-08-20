Israel tem 'trabalho' pela frente para conquistar juventude ocidental, diz Netanyahu

Israel tem "trabalho" pela frente para conquistar os jovens no Ocidente, em um momento em que as pesquisas mostram uma queda no apoio, admitiu o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em um podcast britânico transmitido nesta quarta-feira (20).

Os protestos contra as ações de Israel na Faixa de Gaza tornaram-se cada vez mais comuns nas capitais ocidentais e atraem um grande número de jovens.

Uma pesquisa recente da Gallup mostrou que apenas 6% das pessoas entre 18 e 34 anos nos Estados Unidos tinham uma opinião favorável sobre Netanyahu, e apenas 9% aprovavam a ação militar de Israel em Gaza.