Juiz dos EUA nega divulgação de transcrições do grande júri de Epstein

Um juiz federal dos Estados Unidos negou nesta quarta-feira (20) um pedido do Departamento de Justiça para divulgar as transcrições do grande júri no processo criminal contra o financista Jeffrey Epstein.

Segundo o juiz distrital Richard Berman, o governo americano não conseguiu demonstrar circunstâncias especiais que justificassem a divulgação de arquivos normalmente secretos.

O Departamento de Justiça solicitou a divulgação para ajudar a reduzir a indignação crescente de apoiadores do presidente Donald Trump com o que consideram um acobertamento dos crimes de Epstein, que morreu em uma prisão de Nova York em 2019, quando aguardava seu julgamento por tráfico sexual de menores.