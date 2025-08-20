Líder norte-coreano elogia seu exército 'heroico' que combate junto à Rússia

"O nosso é um exército heroico", expressou Kim em um discurso aos militares de seu país na capital, segundo a KCNA.

"Nosso exército está fazendo agora o que deveria ter feito e o que precisa fazer. Fará no futuro também", acrescentou.

Suas declarações ocorreram no momento em que o presidente americano, Donald Trump, intensifica os esforços para pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia, que até agora têm sido infrutíferos.

Rússia e Coreia do Norte têm forjado vínculos cada vez mais próximos, com um pacto de defesa mútua assinado no ano passado durante uma visita do presidente russo, Vladimir Putin, ao país asiático.

A Coreia do Norte confirmou em abril pela primeira vez o envio de um contingente de soldados à linha de frente na Ucrânia.

