Memorial de Buchenwald pode proibir a entrada de visitantes com kufiya palestina

A denunciante queria "obrigar o memorial a autorizá-la a entrar usando uma kufiya palestina", segundo o comunicado do tribunal.

"Ela mesma indica que, ao usar o lenço palestino, deseja transmitir uma mensagem política contra o que considera uma postura unilateral do memorial a favor da política do governo israelense", acrescenta o tribunal.

"Não há dúvidas de que isso compromete o sentimento de segurança de diversos judeus, principalmente no local do memorial", estima a Justiça alemã.

Em uma entrevista concedida há um mês à rádio alemã NDR, o diretor do memorial de Buchenwald apontou "problemas com visitantes ligados ao chamado movimento 'de solidariedade com a Palestina', desde a guerra em Gaza desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023".

"Eles se apresentaram com símbolos (...), não com o objetivo de homenagear as vítimas do ex-campo de concentração de Buchenwald, mas para fazer propaganda anti-israelense e, neste caso específico, antissemita", declarou Jens Christian Wagner, diretor do local.

"Não podemos tolerar isso, assim como nenhuma outra forma de ataque contra o trabalho da memória", acrescentou.