Messi desfalca Inter Miami nas quartas de final da Leagues Cup contra Tigres

O astro argentino Lionel Messi será a grande ausência da partida das quartas de final da Leagues Cup contra o Tigres, do México, nesta quarta-feira (20), de acordo com a escalação divulgada pelo clube da Flórida.

A presença do craque do time americano no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, Flórida, era uma incógnita devido aos problemas musculares que o camisa 10 sofre desde o início do mês.

O atacante de 38 anos reapareceu na liga norte-americana (MLS) no sábado, mas pareceu sentir o desconforto e treinou separadamente dos companheiros no início da semana.