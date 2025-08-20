Noel Gallagher elogia o irmão Liam em entrevista sobre o retorno do Oasis

Noel, o mais velho dos Gallagher, do grupo britânico Oasis, que após 15 anos de separação voltou aos palcos em julho, elogiou o irmão Liam em uma entrevista e disse que está "orgulhoso".

"Liam está arrasando. Estou orgulhoso dele", disse Noel, 58 anos, sobre o irmão, cinco anos mais jovem, em uma entrevista transmitida na noite de terça-feira ao programa de rádio talkSPORT.

O Oasis anunciou a turnê de retorno em agosto de 2024, 15 anos após a separação dramática, em 2009, quando Noel deixou a banda após uma briga antes do festival 'Rock en Seine', em Paris. Liam quebrou uma de suas guitarras na ocasião e Noel declarou que "simplesmente não conseguia mais trabalhar com Liam nem mais um dia".