Noel Gallagher elogia o irmão Liam em entrevista sobre o retorno do Oasis

Noel, o mais velho dos Gallagher, do grupo britânico Oasis, que após 15 anos de separação voltou aos palcos em julho, elogiou o irmão Liam em uma entrevista e disse que está "orgulhoso".

"Liam está arrasando. Estou orgulhoso dele", disse Noel, 58 anos, sobre o irmão, cinco anos mais jovem, em uma entrevista transmitida na noite de terça-feira ao programa de rádio talkSPORT.

O Oasis anunciou a turnê de retorno em agosto de 2024, 15 anos após a separação dramática, em 2009, quando Noel deixou a banda após uma briga antes do festival 'Rock en Seine', em Paris. Liam quebrou uma de suas guitarras na ocasião e Noel declarou que "simplesmente não conseguia mais trabalhar com Liam nem mais um dia".

"Acho que quando tudo acabar, vamos sentar e refletir sobre isso, mas é ótimo estar de volta à banda com o Liam. Eu havia esquecido como ele é engraçado", disse o irmão mais velho.

Noel não poupou elogios ao irmão, o vocalista da banda, durante a entrevista.

"Eu não conseguiria fazer aquela coisa de estádio como ele faz, não é da minha natureza. Mas tenho que dizer, eu fico olhando e penso: 'Bom para você, cara'. Ele tem sido incrível", disse.

O grupo já se apresentou em Cardiff, Manchester, Londres e Edimburgo, mas a turnê Oasis Live'25 iniciará agora a fase internacional, conta com 41 shows, incluindo cidades como Los Angeles, Tóquio, Sydney, Cidade do México, São Paulo, Santiago e Buenos Aires.

"As armas foram silenciadas. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou. Venha ver", anunciou o grupo em agosto de 2024 ao divulgar a reunião do Oasis.

Ao comentar a resposta do público, Noel Gallagher afirmou na entrevista que está "completamente impressionado".

"Não posso falar pelos outros, mas, pessoalmente, subestimei enormemente no que estava me metendo", destacou.

"Tem sido uma coisa incrível. Realmente é uma coisa incrível. É difícil colocar em palavras, na verdade", disse ele.

O compositor e guitarrista do Oasis tentou descrever os primeiros minutos do primeiro show, na cidade galesa de Cardiff, em 4 de julho.

"Já havia feito shows em estádios antes e tudo mais, mas não me importo em afirmar que minhas pernas ficaram como gelatina depois da metade da segunda música", disse.

A turnê internacional começou no fim de semana passado em Dublin, capital da Irlanda.

