Novas chuvas deixam mais de 20 mortos no Paquistão

Mais de 20 pessoas morreram em uma nova onda de chuvas de monção no Paquistão, informou a agência local de gestão de desastres nesta quarta-feira.

As chuvas torrenciais que afetaram o Paquistão durante a última semana provocaram inundações e deslizamentos de terra que destruíram vilarejos e deixaram centenas de mortos e dezenas de desaparecidos.

A Autoridade Nacional de Gestão de Desastres informou nesta quarta-feira que mais 10 pessoas morreram em Karachi, a capital financeira do sul do país, nas inundações. Onze pessoas faleceram na região norte de Gilgit-Baltistan.