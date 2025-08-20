Pauta de videográficos

* Diplomacia-justiça-direitos-crimes
O Tribunal Penal Internacional (TPI) afirmou que as novas sanções impostas pelos Estados Unidos a juízes e promotores da corte são um "ataque flagrante" à sua independência.
Videográfico sobre o Tribunal Penal Internacional. - ATUALIZAÇÃO DISPONÍVEL
Maria Cecilia REZENDE
Gráficos
