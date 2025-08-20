Petróleo sobe após queda de estoques nos EUA

De acordo com a EIA, as reservas diminuíram em 6 milhões de barris na semana que terminou em 15 de agosto, enquanto analistas esperavam uma redução de cerca de 850.000 barris, segundo um consenso estabelecido pela agência Bloomberg.

"Há uma forte demanda interna nos Estados Unidos", as refinarias usaram 96,6% da sua capacidade, explicou Kilduff. "Também observamos uma boa recuperação das exportações, o que era preocupante depois de várias semanas realmente abaixo da tendência." Ao mesmo tempo, as discussões sobre "Rússia e Ucrânia seguem claramente em primeiro plano", destacou.

O presidente americano, Donald Trump, mostrou-se ontem disposto a que os Estados Unidos deem apoio militar aéreo como garantia de segurança a Kiev no caso de um acordo de paz.

Uma distensão desse conflito com uma possível reunião entre os dois presidentes poderia dar lugar a uma flexibilização das sanções ao setor petroleiro russo. No entanto, o presidente americano ameaçou a Rússia com "consequências muito graves" se Moscou não aceitar pôr fim à guerra, e impôs tarifas aduaneiras "secundárias" às importações indianas em represália pelas compras de petróleo russo por Nova Délhi.

