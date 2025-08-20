Polícia francesa investiga morte transmitida ao vivo

Graven ganhou seguidores com programas ao vivo na internet, nos quais sofria abusos e humilhações.

Os promotores da cidade de Nice assinalaram que ele morreu na segunda-feira na localidade vizinha de Contes.

A investigação sobre a morte de Graven ocorre após outra averiguação, em dezembro, de denúncias de maus-tratos e humilhações contra pessoas vulneráveis em vídeos com pagamentos online dos espectadores, dos quais os mesmos protagonistas participavam.

Neste caso, "NarutoVie" e "Safine" foram presos e interrogados em janeiro.

A polícia também interrogou as supostas vítimas dos maus-tratos, Graven e um homem conhecido cono "Coudoux", mas os dois negaram ter sofrido violência, assinalou Martinelli. Eles explicaram que os atos "eram arranjados, destinados a gerar notoriedade e ganhar dinheiro", acrescentou.

Coudoux declarou que chegou a ter ganhos mensais de até 2.000 euros (mais de R$ 12.300, em valores de janeiro passado) por sua participação, enquanto Graven "mencionou quantias de 6.000 euros" (aproximadamente R$ 37.000) obtidas por sua empresa graças a contratos com plataformas de streaming.