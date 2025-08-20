Rapper do grupo Kneecap comparece a tribunal em Londres por suposto apoio a Hezbollah

Após a audiência, os manifestantes aplaudiram o rapper, que chegou ao local com um keffiyeh palestino enrolado no pescoço e deixou o tribunal em liberdade, já que o juiz adiou o veredicto para 26 de setembro, após três horas de deliberações.

Mo Chara estava acompanhado pelos dois membros do grupo, que se sentaram no fundo da sala do tribunal.

"Obrigado a todos por terem vindo", declarou o rapper após a audiência. "Esta história é mais importante do que eu. É mais importante que o Kneecap", acrescentou, considerando que seu grupo foi "uma distração em comparação com a verdadeira história".

Também incentivou que seus fãs continuem "falando sobre a Palestina".

O grupo da Irlanda do Norte tem aparecido na mídia nos últimos meses por seu apoio à causa palestina.

No fim de junho, o Kneecap subiu ao palco do festival Glastonbury apesar de um pedido do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, para que fossem retirados do evento.